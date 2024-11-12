Сергей Мухарский
В магазин на Wildberries
Каталог
offer-image
Подвеска серебряная карандаш Рисую жизнь
6 205
8 500
Описание
Подвеска Рисую жизнь - украшение от нашего бренда. Этот кулон, выполнен из серебра 925 пробы. Длина подвески– 37 мм, ширина – 5,7 мм, размер...
Показать больше
Характеристики
Дополнительная информация
Состав ювелирного изделия
серебро
Проба
925
Вставка
без вставки
Покрытие
чернение; Патина
Минимальный вес (г)
4.5 г
Длина подвески
37 мм
Показать больше
Вам может понравиться
Браслет DnD
Браслет DnD
4 891
6 700
Сайт создан в
Сообщить о нарушенииПравовая информация