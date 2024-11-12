Сергей Мухарский
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Подвеска серебряная карандаш Рисую жизнь
6 205 ₽
8 500 ₽
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Описание
Подвеска Рисую жизнь - украшение от нашего бренда. Этот кулон, выполнен из серебра 925 пробы. Длина подвески– 37 мм, ширина – 5,7 мм, размер...
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Характеристики
Дополнительная информация
Состав ювелирного изделия
серебро
Проба
925
Вставка
без вставки
Покрытие
чернение; Патина
Минимальный вес (г)
4.5 г
Длина подвески
37 мм
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